СМИ: Турция может развернуть истребители на Кипре

Новости — Суббота, 7 марта 2026, 15:33 — Уляна Кричковская

Турция рассматривает возможность развертывания истребителей F-16 на Кипре.

Об этом агентству Reuters сообщил представитель министерства обороны Турции, пишет "Европейская правда".

По словам осведомленного собеседника, развертывание истребителей F-16 является одной из мер, рассматриваемых в рамках поэтапного планирования, которое осуществляется с целью обеспечения безопасности Кипра в условиях распространения конфликта в регионе.

Напомним, обострение на Ближнем Востоке вынудило островное государство отложить заседание министров европейских дел, которое должно было состояться 2-3 марта, и заседание министров культуры, которое должно было состояться 5-6 марта.

Ранее Великобритания объявила, что отправит эсминец на Кипр.

Это произошло после того, как британскую авиабазу на Кипре атаковали ударные беспилотники.

