Зеленський та Макрон обговорили досвід України у захисті від "шахедів"

Президент Володимир Зеленський мав розмову зі своїм французьким візаві Емманюелем Макроном щодо російських ударів по українських регіонах, а також щодо ситуації на Близькому Сході.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що вони обговорили ситуацію в Україні, ключові потреби оборони, наслідки російського масованого удару у ніч проти 7 березня, а також події на фронті.

Також президенти України та Франції говорили про Близький Схід та регіон Затоки – ситуацію навколо Ірану та її перспективи.

"Емманюель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від "шахедів" дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами", – зазначив український президент.

Він додав, що Україна та Франція готуються до спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями.

Нагадаємо, прем'єр Британії Кір Стармер днями заявив, що його країна залучить експертів з України для збиття іранських безпілотників у Перській затоці.

У відповідь на це Зеленський, що не чув таких запитів, але українська сторона готова ділитися досвідом у сфері протидії дронам.

Також ЗМІ повідомляли, що Пентагон і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів.

Нещодавно Зеленський заявив, що Україна отримала від США запит щодо надання підтримки у захисті від ударних дронів "Шахед", якими Іран атакує країни Близького Сходу.