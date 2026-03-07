Зеленский и Макрон обсудили опыт Украины в защите от "шахедов"

Президент Владимир Зеленский провел беседу со своим французским визави Эммануэлем Макроном о российских ударах по украинским регионам, а также о ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом он сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что они обсудили ситуацию в Украине, ключевые потребности обороны, последствия массированного удара России в ночь на 7 марта, а также события на фронте.

Также президенты Украины и Франции говорили о Ближнем Востоке и регионе Залива – ситуации вокруг Ирана и ее перспективах.

"Эммануэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе – украинская защита от "шахедов" действительно наиболее опытна, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами", – отметил украинский президент.

Он добавил, что Украина и Франция готовятся к совместным форматам дипломатической работы в ближайшие недели.

Напомним, премьер Великобритании Кир Стармер на днях заявил, что его страна привлечет экспертов из Украины для сбивания иранских беспилотников в Персидском заливе.

В ответ на это Зеленский сказал, что не слышал таких запросов, но украинская сторона готова делиться опытом в сфере противодействия дронам.

Также СМИ сообщали, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для отражения атак иранских дронов.

Недавно Зеленский заявил, что Украина получила от США запрос о предоставлении поддержки в защите от ударных дронов "Шахед", которыми Иран атакует страны Ближнего Востока.