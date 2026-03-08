Украина надеется, что Спецтрибунал по агрессии РФ будет подготовлен в этом году

Украина рассчитывает на завершение организационной подготовки Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ уже в этом году.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Глава государства подчеркнул, что Украина особенно ценит работу Нидерландов по привлечению к ответственности всех российских военных преступников и самой России за захватническую агрессию.

"Именно в Нидерландах продолжается работа по созданию трибунала за агрессию России, и мы рассчитываем, что в этом году трибунал организационно уже будет подготовлен", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что на встрече с премьер-министром Йеттеном они успели обсудить "фактически все эти аспекты".

Напомним, соглашение о создании спецтрибунала подписали в июне 2025 года.

Будущий спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства-агрессора России, включая хозяина Кремля Владимира Путина.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе во время визита в Киев в феврале заявил, что начало работы Спецтрибунала по преступлению российской агрессии зависит от "воли государств".

