Стармер поговорил с Трампом после его заявления, что Британия уже "не нужна"

Британский премьер-министр Кир Стармер поговорил с президентом США в воскресенье днем после шквала критики со стороны Дональда Трампа, который в субботу заявил Британии, что она ему уже не нужна в войне с Ираном.

О разговоре сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Представитель правительства Великобритании заявил, что лидеры "начали с обсуждения последней ситуации на Ближнем Востоке и военного сотрудничества между Великобританией и США через использование баз британских ВВС для поддержки коллективной самообороны партнеров в регионе".

Он добавил, что Стармер "выразил искренние соболезнования президенту Трампу и американскому народу в связи с гибелью шести американских солдат".

По словам представителя, оба лидера "с нетерпением ждут новой встречи".

Ранее четыре американских бомбардировщика приземлились на базе ВВС Великобритании, чтобы провести "специальные оборонные операции" с целью остановить Иран от запуска ракет, сообщили в Минобороны Великобритании.

Бомбардировщики B-1 Lancers прибыли на базу Фейрфорд в Глостершире: один в пятницу вечером и три в субботу утром, после того как Стармер дал разрешение на "оборонительные" действия США с британских баз.

7 марта Трамп раскритиковал Великобританию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана. "Нам не нужны те, кто присоединяется к войнам, когда мы уже победили", – заявил президент США.

Трамп направил волну критики на Кира Стармера и Великобританию и ранее.