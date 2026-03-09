В Норвегии считают, что взрыв возле посольства США в Осло мог быть преднамеренным нападением
Норвежская полиция считает, что взрыв возле здания посольства США в Осло мог быть преднамеренным нападением, связанным с кризисом на Ближнем Востоке.
Об этом заявил руководитель следственного подразделения полиции Осло Фроде Ларсен, передает NRK, пишет "Европейская правда".
Как известно, в ночь на 8 марта возле здания посольства США в Осло произошел взрыв, который привел к "незначительным ранениям" и материальному ущербу.
"Учитывая текущую ситуацию с безопасностью, вполне естественно считать, что это могла быть преднамеренная атака на посольство США", – заявил Ларсен.
Он отметил, что пока подозреваемые не установлены, но полиция разыскивает одного или нескольких преступников и тесно сотрудничает с посольством.
"Одной из наших гипотез является то, что это терроризм, но мы также рассматриваем другие варианты", – добавил он.
Полицейская служба безопасности Норвегии не меняет оценку террористической угрозы после ночного инцидента со взрывчаткой перед входом в посольство Соединенных Штатов.
Взрыв произошел на фоне продолжающейся операции США и Израиля против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения операции, кроме безусловной капитуляции Ирана, и утверждает, что флот страны и воздушные силы фактически уничтожены.
Президент Ирана сказал, что Трамп может "только мечтать" об их капитуляции.