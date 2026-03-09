В Норвегии считают, что взрыв возле посольства США в Осло мог быть преднамеренным нападением

Норвежская полиция считает, что взрыв возле здания посольства США в Осло мог быть преднамеренным нападением, связанным с кризисом на Ближнем Востоке.

Об этом заявил руководитель следственного подразделения полиции Осло Фроде Ларсен, передает NRK, пишет "Европейская правда".

Как известно, в ночь на 8 марта возле здания посольства США в Осло произошел взрыв, который привел к "незначительным ранениям" и материальному ущербу.

"Учитывая текущую ситуацию с безопасностью, вполне естественно считать, что это могла быть преднамеренная атака на посольство США", – заявил Ларсен.

Он отметил, что пока подозреваемые не установлены, но полиция разыскивает одного или нескольких преступников и тесно сотрудничает с посольством.

"Одной из наших гипотез является то, что это терроризм, но мы также рассматриваем другие варианты", – добавил он.

Полицейская служба безопасности Норвегии не меняет оценку террористической угрозы после ночного инцидента со взрывчаткой перед входом в посольство Соединенных Штатов.

Взрыв произошел на фоне продолжающейся операции США и Израиля против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения операции, кроме безусловной капитуляции Ирана, и утверждает, что флот страны и воздушные силы фактически уничтожены.

Президент Ирана сказал, что Трамп может "только мечтать" об их капитуляции.