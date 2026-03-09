Стармер рассказал о своем разговоре с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом войну на Ближнем Востоке и совместные действия двух стран на фоне напряженности между Лондоном и Вашингтоном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Стармер заявил во время выступления в общественном центре в Лондоне, передает Sky News.

Накануне стало известно о телефонном разговоре между двумя лидерами, который состоялся после заявлений Трампа о запоздалых решениях Британии относительно участия в операции против Ирана.

Стармер не привел деталей звонка, но назвал его "важным с точки зрения текущей дискуссии".

Глава британского правительства также подчеркнул, что его позиция остается неизменной – решение об участии Британии в любых военных операциях должно принимать исключительно правительство страны.

Он выразил убеждение, что его первоначальный отказ предоставить доступ американским самолетам к британским авиабазам был правильным решением, которое отвечало интересам страны.

Стармер отметил, что Лондон не отказывается от сотрудничества с американцами на Ближнем Востоке.

"США и Великобритания работают вместе ежедневно, как и всегда, и, очевидно, что в отношении Ирана США сейчас используют британские авиабазы в соответствии с соглашением, которого мы достигли... Наши военнослужащие и военнослужащие США совместно размещены в одних и тех же местах, на одних и тех же базах, и США, и Великобритания работают вместе, защищая эти базы", – заявил премьер.

Стармер также признал, что война на Ближнем Востоке "вероятно повлияет" на население Британии, но правительство работает над тем, чтобы противодействовать этому.

Напомним, 7 марта президент США Дональд Трамп раскритиковал Британию за якобы запоздалые решения, когда, по его словам, США и Израиль "почти победили" в войне против Ирана. Так он прокомментировал решение Британии подготовить авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток.

Перед началом операции США против Ирана Великобритания сначала отказала Вашингтону в разрешении на проведение ударов с таких баз, как Диего-Гарсия и Фэрфорд, ссылаясь на международное право. Однако впоследствии премьер-министр Кир Стармер уступил и сказал, что позволит США доступ к Диего-Гарсии для "конкретных и ограниченных оборонительных целей".