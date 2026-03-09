Сийярто заявил, что украденные украинские деньги – вопрос национальной безопасности Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопрос задержанных украинских средств, которые перевозили автомобили Ощадбанка, касается национальной безопасности Венгрии.

Заявление Сийярто в понедельник приводит проправительственное издание Magyar Nemzet, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Венгрии комментировал вызов венгерского посла в МИД Украины из-за обращения с задержанными украинскими инкассаторами.

Венгерский министр заявил, что у украинцев "вспыхнула серьезная паника после того, как они были уличены в перевозке сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию".

По его словам, "это стало вопросом национальной безопасности здесь, у нас, в Венгрии, что сотни миллионов евро и сотни миллионов долларов наличными, связанные с украинцами, делали в Венгрии".

"На что они потратили и на что тратят эту огромную сумму денег? Имеет ли эта перевозка сотен миллионов евро и долларов в Венгрию какое-то отношение к все более очевидному вмешательству украинцев в парламентские выборы в Венгрии? Вопрос заключается в том, сколько из этих сотен миллионов евро и долларов наличными было потрачено здесь, в Венгрии, и в чьих интересах это было сделано", – заявил венгерский министр, повторив свои прошлые манипулятивные вопросы к Украине.

Сийярто сказал, что украинцы, вызвав венгерского посла, ограничились лишь требованием возврата денег, но "не смогли дать ответы даже сегодня на наши вопросы".

Ранее глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина собирается обеспечить ответственность всех причастных к изъятию средств и грубому обращению с задержанными украинскими инкассаторами, что вышло за пределы правового поля.

9 марта в МИД Украины сообщили, что бойцы венгерского Антитеррористического центра приехали задерживать безоружных украинских инкассаторов с БТР, пулеметами и гранатометами.

Напомним, семеро украинских инкассаторов, задержанных вместе с ценностями в Венгрии на прошлой неделе, вернулись в Украину вечером 6 марта.

Подробно об инциденте, который еще больше обострил отношения Украины и Венгрии – в статье Террорист по ту сторону Тисы. Зачем Орбан захватил украинских заложников и как действовать Киеву