Прем’єр Іспанії: Європа повинна стати моральним лідером у світі

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Європу "мріяти про велике" і не лише відстоювати свої інтереси, а й стати моральним лідером у світі, який стає дедалі нестабільнішим.

Про це він заявив на заході, організованому виданням Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Санчес, в той момент, коли США відмовилися від міжнародної співпраці, Європа зобов'язана зайняти цю нішу. І в цьому контексті Іспанія позиціонує себе як лідера, за яким повинні слідувати інші країни ЄС.

"Завдання Європи полягає не тільки в тому, щоб озброїтися для вирішення своїх проблем у сфері безпеки та оборони, а й у тому, щоб озброїтися морально, щоб вона могла сприяти стабільному та мирному розвитку в усьому світі", – підкреслив він.

Іспанський прем’єр також закликав ЄС зміцнити свою оборону за допомогою спільних проєктів, таких як створення європейської армії.

Він також додав, що ЄС необхідно займати тверду моральну позицію на глобальному рівні. З цією метою Санчес заявив, що Брюсселю вкрай необхідно призупинити угоду про співпрацю з Ізраїлем на знак протесту проти його "кричущої" неповаги до міжнародного права.

"Громадяни Європи не хочуть, щоб їхні лідери відверталися, занурюючись у себе. Вони хочуть, щоб лідери брали участь у пошуку рішень глобальних проблем, що стоять перед людством", – сказав він.

Санчес заявив, що ЄС повинен більше пишатися своїми досягненнями, і виступив проти ультраправих та євроскептичних партій, які стверджують, що ЄС "втратив зв’язок з реальністю або відстає".

Зокрема, за його словами, Європа має найкращу в світі якість життя, найвищу тривалість життя, найбільшу кількість демократичних урядів, найсуворіші екологічні стандарти та найбезпечніші вулиці.

"Достатньо виїхати за межі Європи, щоб по-справжньому зрозуміти, про що я говорю. Приємно бути європейцем", – додав очільник іспанського уряду.

Санчес заявив, що Європа заслуговує пишатися своїми досягненнями, але визнав, що "попереду ще багато роботи". Він закликав ЄС виділити більшу частку семирічного бюджету блоку на соціальні витрати, а також закликав Європу залишатися відкритою для "торгівлі, талантів та ідей".

Нагадаємо, що Іспанія від початку операції США та Ізраїлю проти Ірану зайняла активну позицію "проти" та не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Президент Дональд Трамп США у відповідь пригрозив повністю зупинити торгівлю з Іспанією.

Повідомлялося, що прем’єр-міністр Іспанії Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.

