Премьер Испании: Европа должна стать моральным лидером в мире

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Европу "мечтать о великом" и не только отстаивать свои интересы, но и стать моральным лидером в мире, который становится все более нестабильным.

Об этом он заявил на мероприятии, организованном изданием Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Санчес, в тот момент, когда США отказались от международного сотрудничества, Европа обязана занять эту нишу. И в этом контексте Испания позиционирует себя как лидера, за которым должны следовать другие страны ЕС.

"Задача Европы заключается не только в том, чтобы вооружиться для решения своих проблем в сфере безопасности и обороны, но и в том, чтобы вооружиться морально, чтобы она могла способствовать стабильному и мирному развитию во всем мире", – подчеркнул он.

Испанский премьер также призвал ЕС укрепить свою оборону с помощью совместных проектов, таких как создание европейской армии.

Он также добавил, что ЕС необходимо занимать твердую моральную позицию на глобальном уровне. С этой целью Санчес заявил, что Брюсселю крайне необходимо приостановить соглашение о сотрудничестве с Израилем в знак протеста против его "вопиющего" неуважения к международному праву.

"Граждане Европы не хотят, чтобы их лидеры отворачивались, погружаясь в себя. Они хотят, чтобы лидеры участвовали в поиске решений глобальных проблем, стоящих перед человечеством", – сказал он.

Санчес заявил, что ЕС должен больше гордиться своими достижениями, и выступил против ультраправых и евроскептических партий, которые утверждают, что ЕС "потерял связь с реальностью или отстает".

В частности, по его словам, Европа имеет лучшее в мире качество жизни, самую высокую продолжительность жизни, наибольшее количество демократических правительств, самые строгие экологические стандарты и самые безопасные улицы.

"Достаточно выехать за пределы Европы, чтобы по-настоящему понять, о чем я говорю. Приятно быть европейцем", – добавил глава испанского правительства.

Санчес заявил, что Европа заслуживает гордиться своими достижениями, но признал, что "впереди еще много работы". Он призвал ЕС выделить большую долю семилетнего бюджета блока на социальные расходы, а также призвал Европу оставаться открытой для "торговли, талантов и идей".

Напомним, что Испания с самого начала операции США и Израиля против Ирана заняла активную позицию "против" и не позволила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией.

Сообщалось, что премьер-министр Испании Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.

