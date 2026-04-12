Трамп: єдине питання в переговорах з Іраном, що мало значення, лишилось невирішеним

Президент Дональд Трамп заявив, що єдиним питанням, яке "справді мало значення" під час переговорів з іранцями, було ядерне питання.

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що з більшості питань було досягнуто згоди, але основне питання лишилось невирішеним.

"Ось так, зустріч пройшла добре, з більшості питань було досягнуто згоди, але єдине питання, яке дійсно мало значення, – ЯДЕРНЕ, – залишилося невирішеним", – написав Трамп.

"Я міг би вдаватися в подробиці й розповідати про те, чого вдалося досягти, але є лише одна річ, яка має значення – ІРАН НЕ ГОТОВИЙ ВІДМОВИТИСЯ ВІД СВОЇХ ЯДЕРНИХ АМБІЦІЙ! Багато в чому узгоджені пункти кращі, ніж продовження наших військових операцій до кінця, але всі ці пункти не мають значення в порівнянні з тим, щоб дозволити ядерній енергії опинитися в руках таких нестабільних, складних і непередбачуваних людей", – заявив він.

Також Трамп заявив, що США відтепер блокуватимуть Ормузьку протоку.

Нагадаємо, після 21 години переговорів з Іраном у Пакистані віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що сторонам не вдалося досягти згоди.

Президент США Дональд Трамп на тлі початку перемовин заявив, що у Ірану "немає карт", та що про успіхи переговорів з Іраном буде відомо за 24 години.

Раніше у Трампа заявили, що його червоні лінії у вимогах до Ірану не змінилися.