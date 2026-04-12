Трамп: единственный вопрос в переговорах с Ираном, который имел значение, остался нерешенным

Президент Дональд Трамп заявил, что единственным вопросом, который "действительно имел значение" во время переговоров с иранцами, был ядерный вопрос.

Об этом он написал в Truth Social, передает "Европейская правда".

Он отметил, что по большинству вопросов было достигнуто согласие, но основной вопрос остался нерешенным.

"Вот так, встреча прошла хорошо, по большинству вопросов было достигнуто согласие, но единственный вопрос, который действительно имел значение, – ЯДЕРНЫЙ, – остался нерешенным", – написал Трамп.

"Я мог бы вдаваться в подробности и рассказывать о том, чего удалось достичь, но есть только одна вещь, которая имеет значение – ИРАН НЕ ГОТОВ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СВОИХ ЯДЕРНЫХ АМБИЦИЙ! Во многом согласованные пункты лучше, чем продолжение наших военных операций до конца, но все эти пункты не имеют значения по сравнению с тем, чтобы позволить ядерной энергии оказаться в руках таких нестабильных, сложных и непредсказуемых людей", – заявил он.

Также Трамп заявил, что США отныне будут блокировать Ормузский пролив.

Напомним, после 21 часа переговоров с Ираном в Пакистане вице-президент Джей Ди Венс заявил, что сторонам не удалось достичь соглашения.

Президент США Дональд Трамп на фоне начала переговоров заявил, что у Ирана "нет карт", и что об успехах переговоров с Ираном станет известно через 24 часа.

Ранее в администрации Трампа заявили, что его красные линии в требованиях к Ирану не изменились.