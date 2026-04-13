Правительство Германии представило план борьбы с ростом цен на топливо

Правительственная коалиция Германии объявила о снижении цен на топливо для потребителей и бизнеса после резкого роста, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил канцлер Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине, передает Die Welt.

Правительственная коалиция Германии в понедельник объявила о решении выделить компенсацию в размере 1,6 млрд евро, снизив налог на нефтепродукты на два месяца.

"Мы снизим энергетический налог на дизельное топливо и бензин примерно на 17 центов за литр в течение двух месяцев", – говорится в совместном документе коалиционных партий.

"Мы ожидаем, что нефтяная промышленность передаст эту экономию непосредственно потребителям", – заявил Мерц.

В течение выходных лидеры трех коалиционных партий – канцлер Фридрих Мерц от Христианско-демократического союза, лидеры Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль и Бербель Бас, а также председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер – проводили переговоры о мерах поддержки населения на фоне резкого роста цен на топливо.

Как писала "Европейская правда", правящая коалиция Германии столкнулась со все более глубокими разногласиями относительно того, как облегчить бремя высоких цен на топливо для потребителей.

В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц высказал выговор своей коллеге-консерваторке и министру экономики Катарине Райхе из-за публичного спора в коалиции на этом фоне.

Цены на топливо в Германии стремительно росли в последние недели из-за войны в Иране.

Правительство ввело ограничения, согласно которым заправки могут повышать цены только один раз в день, но эта политика не смогла снизить расходы для автомобилистов, и после ее введения на прошлой неделе были зафиксированы рекордные ценовые максимумы.