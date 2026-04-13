Прем’єр Іспанії заступився за Папу Римського після критики Трампа

Прем’єр Іспанії Педро Санчес публічно підтримав Папу Римського Лева XIV після того як його розкритикував американський президент Дональд Трамп.

Відповідний допис Санчес розмістив в Х, передає "Європейська правда".

Санчес процитував приказку "Хто сіє вітер, той пожинає бурю", щоб окреслити свою позицію в нинішньому міжнародному контексті.

"Хто сіє вітер, той пожинає бурю". Поки одні сіють у світі війни, Лев XIV сіє мир, проявляючи мужність і відвагу. Для нас буде честю прийняти його в Іспанії через кілька тижнів", – написав Санчес.

Папа Римський Лев XIV раніше заявив, що не боїться критики президента США Дональда Трампа і продовжить доносити ті послання, які вважає необхідними.

Коментарі Папи з’явилися після того, як Трамп ввечері у неділю накинувся з багатослівною критикою, що "не є його фанатом", що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок дати Ірану володіти ядерною зброєю", та що його "не обрали би у Ватикані, якби Трамп не був президентом".

На початку квітня Папа Римський назвав перемир'я між США та Іраном "знаком живої надії". У лютому Ватикан відмовився долучитися до Ради миру, створення якої ініціював президент США Дональд Трамп.