Премьер Испании встал на защиту Папы Римского после критики Трампа
Премьер Испании Педро Санчес публично поддержал Папу Римского Лева XIV после того, как его раскритиковал американский президент Дональд Трамп.
Соответствующий пост Санчес разместил в X, передает "Европейская правда".
Санчес процитировал поговорку "Кто сеет ветер, тот пожнет бурю", чтобы обозначить свою позицию в нынешнем международном контексте.
"Кто сеет ветер, тот пожнет бурю". Пока одни сеют в мире войны, Лев XIV сеет мир, проявляя мужество и отвагу. Для нас будет честью принять его в Испании через несколько недель", – написал Санчес.
Папа Римский Лев XIV ранее заявил, что не боится критики президента США Дональда Трампа и продолжит доносить те послания, которые считает необходимыми.
Комментарии Папы появились после того, как Трамп вечером в воскресенье обрушился с многосложной критикой, заявив, что "не является его поклонником", что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это нормально – позволить Ирану обладать ядерным оружием", и что его "не избрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".
В начале апреля Папа Римский назвал перемирие между США и Ираном "знаком живой надежды". В феврале Ватикан отказался присоединиться к Совету мира, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп.