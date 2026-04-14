Колишній прем’єр очолив МЗС Гренландії

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен у вівторок, 14 квітня, призначив свого попередника Муте Егеде міністром закордонних справ, доручивши йому керувати відносинами зі Сполученими Штатами.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Гренландії зазначив, що до повноважень новопризначеного міністра також увійдуть питання мінеральних ресурсів та політики у сфері бізнесу.

Егеде замінить на посаді Вівіан Мотцфельдт, яка раніше очолювала делегацію Гренландії на переговорах у Вашингтоні.

Вона пішла з посади, коли її партія – Siumut – вийшла з коаліційного уряду через питання, не пов'язані з конфліктом із США.

Варто зазначити, що Егеде критикував висловлювання Трампа щодо арктичного острова.

Ситуація навколо Гренландії загострилася на початку року через прагнення президента США Дональда Трампа контролювати данську автономну територію.

Хоча згодом президент США відмовився від своєї вимоги про повне завоювання Гренландії, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен переконана, що криза не вирішена.

Нещодавно Трамп заявив, що напруженість між ним та НАТО розпочалася з ситуації довкола Гренландії, коли союзники не підтримали його наміри анексувати острів.