Бывший премьер возглавил МИД Гренландии

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен во вторник, 14 апреля, назначил своего предшественника Муте Эгеде министром иностранных дел, поручив ему руководить отношениями с Соединенными Штатами.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Гренландии отметил, что в полномочия нового министра также войдут вопросы минеральных ресурсов и политики в сфере бизнеса.

Поэтому Эгеде заменит на посту Вивиан Мотцфельдт, которая ранее возглавляла делегацию Гренландии на переговорах в Вашингтоне.

Она ушла с должности, когда ее партия – Siumut – вышла из коалиционного правительства из-за вопросов, не связанных с конфликтом с США.

Стоит отметить, что Эгеде критиковал высказывания Трампа по поводу арктического острова.

Ситуация вокруг Гренландии обострилась в начале года из-за стремления президента США Дональда Трампа контролировать эту датскую автономную территорию.

Хотя впоследствии президент США отказался от своего требования о полном завоевании Гренландии, премьер Дании Метте Фредериксен убеждена, что кризис не решен.

Недавно Трамп заявил, что напряженность между ним и НАТО началась с ситуации вокруг Гренландии, когда союзники не поддержали его намерения аннексировать остров.