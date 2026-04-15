Почему Трамп вступил в конфликт с союзниками в ЕС и о чём говорит ссора с премьером Италии

В интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 14 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что "шокирован" поведением премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

"Я думал, что у нее есть мужество; я ошибался", – добавил он о политике, которая среди всех европейских лидеров считается одной из самых близких к нынешнему руководству США.

Причина такого возмущения президента Соединенных Штатов – ее реакция на невежливые (и это очень мягко сказано) слова Трампа о Папе Римском Леоне XIV.

Однако самой большой сенсацией стала реакция Мелони. Премьер-министр Италии и давняя соратница Трампа впервые открыто раскритиковала президента США со времени его переизбрания в 2024 году.

Далее – краткое изложение статьи.

Папа Римский, критикующий войну, которую ведут Соединенные Штаты, – такую ситуацию можно назвать вполне обычной в отношениях между Святым Престолом и Вашингтоном.

Однако ни один из президентов США не реагировал на эту критику так, как Дональд Трамп отреагировал на призывы к миру на Ближнем Востоке от Папы Римского Льва XIV. Здесь стоит уточнить: в Белом доме уже давно недовольны первым в истории американским Папой.

А его призывы к прекращению войны с Ираном вывели эту скрытую напряженность на поверхность.

Президент США Дональд Трамп выступил с жесткой критикой, заявив, что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это нормально – позволить Ирану обладать ядерным оружием".

Кроме того, он приписал себе влияние на избрание понтифика, отметив, что тот "не был бы избран в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".

Реакция Папы Римского была сдержанной, но принципиальной.

"Я не боюсь администрации Трампа и не боюсь громко провозглашать послание Евангелия, потому что именно для этого, как я верю, я здесь", – заявил Лев XIV.

Высказывания американского президента вызвали необычно единодушную и резкую реакцию церковных лидеров в США.

Особое возмущение вызвал пост Трампа с изображением, на котором он предстал в образе Иисуса Христа.

Громкий конфликт президента США с главой католического мира поставил в крайне неловкое положение тех политиков, которые считаются союзниками Трампа. Особенно – из католических стран.

Ведь европейские правые, близкие к Трампу, обычно подчеркивают свою религиозность и опираются на религиозный электорат. Поэтому они фактически оказались между двух огней.

Промолчать – значит "потерять лицо" среди религиозных избирателей.

Заявления президента Соединенных Штатов заставили итальянских правых политиков защищать Святого Отца, учитывая, что их избиратели сочетают националистический консерватизм и сильную приверженность католической традиции.

"Я считаю замечания президента Трампа в адрес Святого Отца неприемлемыми. Папа является главой Католической церкви, и вполне правильно и уместно, что он призывает к миру и осуждает все формы войны", – заявила она.

И какими бы осторожными ни казались ее слова, они вызвали настоящую ярость в Белом доме.

После крайне резкой и персонифицированной атаки президента США на Мелони в итальянском политикуме разразилась волна реакций.

Примечательно, что часть оппозиции встала на защиту главы правительства, несмотря на глубокие внутренние разногласия. В то же время другие оппозиционные политики использовали ситуацию для критики самой Мелони – мол, ее позиции ослабли даже среди союзников.

Открытый конфликт с Соединенными Штатами может дополнительно ослабить действующее правительство или, наоборот, сплотить итальянцев вокруг флага.

Пока что похоже, что Джорджия Мелони не хочет продолжения конфликта и стремится скорее минимизировать его негативные последствия.

