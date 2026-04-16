Країни Балтії засудили останню хвилю ударів РФ по Україні

У балтійських столицях засудили хвилю ударів РФ по українських містах, що призвели до загибелі 16 людей і поранення ще десятків.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міністри закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна та Латвії Байба Браже прокоментували допис очільника МЗС України Андрія Сибіги про російську атаку 15-16 квітня.

Тсахкна висловив співчуття родинам загиблих та усім постраждалим. "Це умисні удари по цивільних, по дітях. Житлові будинки й цілі квартали опиняються під ударами умисно, не випадково… Відповідь має бути чіткою – більше підтримки для України, більше тиску на Росію, та повна відповідальність за ці злочини", – заявив він.

Terrible news coming from Ukraine this morning.



This is a deliberate attack against civilians – against children. Homes and entire neighborhoods targeted with intent, not by accident.



My deepest condolences to the families of the victims. Strength to all those wounded and… https://t.co/hnPdpJ4KKy – Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 16, 2026

"Це має припинитися. Що зараз потрібно – це постійна підтримка для України, негайні жорсткіші санкції проти Росії та відповідальність за її воєнні злочини", – заявила Байба Браже.

"Є щось цілковито неправильне у тому, як швидко така ніч стає "черговою атакою"... Кожна неспроможність діяти має свою ціну – сьогодні це конкретні імена, дати народження і міста", – відреагувала посол Литви в Україні Інга Толочкене.

There is something profoundly wrong with how quickly a night like this will become “another attack.” Nearly 700 drones &missiles launched, cities across 🇺🇦 under fire, civilians killed, children among them❗️. Every failure to act has a cost – tonight, it has names, ages & cities. pic.twitter.com/jbAcZOUDED – Inga Tolockiene (@IngaTolockiene) April 16, 2026

За останньою інформацією, внаслідок російських ударів по різних українських містах 15-16 квітня загинули 16 осіб, ще десятки отримали поранення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту не звикати до постійних жертв серед українських цивільних внаслідок ударів РФ та посилювати тиск на Москву.

Також очільник МЗС України повторив заклик до країн, які ще не зробили цього, висловлювати готовність долучитись до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

Серед останніх такий крок зробили Франція, Польща та Ісландія. За словами Сибіги, з подоланням порогу у 17 держав, готових долучитися до угоди, вже виконано формальні умови для її винесення на голосування і схвалення в середині травня.