Страны Балтии осудили последнюю волну ударов РФ по Украине

В балтийских столицах осудили волну ударов РФ по украинским городам, которые привели к гибели 16 человек и ранению еще десятков.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Министры иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна и Латвии Байба Браже прокомментировали сообщение главы МИД Украины Андрея Сибиги о российских атаках 15-16 апреля.

Тсахкна выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. "Это умышленные удары по гражданским, по детям. Жилые дома и целые кварталы оказываются под ударами умышленно, не случайно... Ответ должен быть четким – больше поддержки для Украины, больше давления на Россию и полная ответственность за эти преступления", – заявил он.

Terrible news coming from Ukraine this morning.



This is a deliberate attack against civilians – against children. Homes and entire neighborhoods targeted with intent, not by accident.



My deepest condolences to the families of the victims. Strength to all those wounded and… https://t.co/hnPdpJ4KKy – Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 16, 2026

"Это должно прекратиться. Что сейчас нужно – это постоянная поддержка для Украины, немедленные жесткие санкции против России и ответственность за ее военные преступления", – заявила Байба Браже.

"Есть что-то совершенно неправильное в том, как быстро такая ночь становится "очередной атакой"... Каждая неспособность действовать имеет свою цену – сегодня это конкретные имена, даты рождения и города", – отреагировала посол Литвы в Украине Инга Толочкене.

There is something profoundly wrong with how quickly a night like this will become "another attack." Nearly 700 drones &missiles launched, cities across 🇺🇦 under fire, civilians killed, children among them❗️. Every failure to act has a cost – tonight, it has names, ages & cities. pic.twitter.com/jbAcZOUDED – Inga Tolockiene (@IngaTolockiene) April 16, 2026

По последней информации, в результате российских ударов по разным украинским городам 15-16 апреля погибли 16 человек, еще десятки получили ранения.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество не привыкать к постоянным жертвам среди украинских гражданских в результате ударов РФ и усиливать давление на Москву.

Также глава МИД Украины повторил призыв к странам, которые еще не сделали этого, выражать готовность присоединиться к соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.

Среди последних такой шаг сделали Франция, Польша и Исландия. По словам Сибиги, с преодолением порога в 17 государств, готовых присоединиться к соглашению, уже выполнены формальные условия для его вынесения на голосование и одобрения в середине мая.