Міністр оборони Польщі розкритикував президента за співпрацю з проросійським блогером

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував рішення президента Кароля Навроцького включити до ради нових медіа блогера, що поширював проросійські наративи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Міністр висловився щодо Ради нових медіа при президенті, а саме щодо однієї з осіб, призначених до неї Каролем Навроцьким.

"Вибір особи, яку звинувачують у поширенні російської дезінформації, до президентської ради є дуже небезпечним і завдає удару по польській державній політиці. Здається, що в Президентському палаці бажання розширити аудиторію та здобути "славу" взяло гору над відповідальністю за безпеку держави. Ці ради служать переважно зміцненню медійно-політичних позицій президента", – сказав Владислав Косіняк-Камиш.

Ймовірно, йдеться про ютубера Павла Свінарського, якого до ради призначив Кароль Навроцький. Це автор каналу "За гроші", який не цурався проросійської риторики, коментуючи атаку російських дронів на Польщу в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року.

"Або це російський, більш-менш цілеспрямований напад, або це була українська провокація, в якій використовували російські дрони, щоб втягнути нас у війну", – говорив у вересні Павел Свінарський, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі.

"Президент Навроцький призначає до Ради з нових медіа людину, про яку попереджали NASK (орган нагляду за кіберпростором) і Генеральний штаб ЗС – за проросійські та дезінформаційні матеріали", – заявив у середу речник уряду Адам Шлапка.

"Нещодавно президент Навроцький рішуче підтримав Орбана, відомого своїми проросійськими симпатіями. Сьогодні до Ради з питань нових медіа він запросив автора, який відомий поширенням проросійської дезінформації. Скажу м’яко. Це виглядає недобре", – також прокоментував у середу міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчин Кєрвінський.

Нагадаємо, вночі 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі.

У першій половині березня повідомляли про виявлення невідомого безпілотника на території шахти у Великопольському воєводстві Польщі.

Згодом правоохоронці заявили, що знайдений дрон, ймовірно, був останнім із безпілотників, які влетіли в повітряний простір Польщі у вересні минулого року і потім розшукувалися службами.