Министр обороны Польши раскритиковал президента за сотрудничество с пророссийским блогером

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал решение президента Кароля Навроцкого включить в совет по новым медиа блогера, распространявшего пророссийские нарративы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Министр высказался по поводу Совета новых медиа при президенте, а именно по поводу одного из лиц, назначенных в него Каролем Навроцким.

"Выбор человека, которого обвиняют в распространении российской дезинформации, в президентский совет является очень опасным и наносит удар по польской государственной политике. Похоже, что в Президентском дворце желание расширить аудиторию и обрести "славу" взяло верх над ответственностью за безопасность государства. Эти советы служат преимущественно укреплению медийно-политических позиций президента", – сказал Владислав Косиняк-Камыш.

Вероятно, речь идет о ютубере Павле Свинарском, которого в совет назначил Кароль Навроцкий. Это автор канала "За деньги", который не чурался пророссийской риторики, комментируя атаку российских дронов на Польшу в ночь с 9 на 10 сентября 2025 года.

"Или это российское, более-менее целенаправленное нападение, или это была украинская провокация, в которой использовали российские дроны, чтобы втянуть нас в войну", – говорил в сентябре Павел Свинарский, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши.

"Президент Навроцкий назначает в Совет по новым медиа человека, о котором предупреждали NASK (орган надзора за киберпространством) и Генеральный штаб ВС – за пророссийские и дезинформационные материалы", – заявил в среду пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.

"Недавно президент Навроцкий решительно поддержал Орбана, известного своими пророссийскими симпатиями. Сегодня в Совет по вопросам новых медиа он пригласил автора, известного распространением пророссийской дезинформации. Скажу мягко. Это выглядит нехорошо", – также прокомментировал в среду министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский.

Напомним, ночью 10 сентября около двух десятков российских беспилотников впервые массово залетели на территорию Польши.

В первой половине марта сообщалось об обнаружении неизвестного беспилотника на территории шахты в Великопольском воеводстве Польши.

Впоследствии правоохранители заявили, что найденный дрон, вероятно, был последним из беспилотников, которые влетели в воздушное пространство Польши в сентябре прошлого года и затем разыскивались службами.