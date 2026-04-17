У Польщі покарали депутата, який порівняв Ізраїль з Третім Рейхом

У Польщі депутат ультраправої "Конфедерації" Конрад Беркович протягом трьох місяців отримуватиме половину зарплати як покарання за те, що у вівторок під час засідання Сейму він приніс до зали прапор Ізраїлю, на якому замість зірки Давида була свастика.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

У п'ятницю маршалок Сейму Влодзімеж Чажастий повідомив, що Беркович отримає найвище покарання, яке передбачає президія Сейму, а саме: йому відрахують половину зарплати протягом наступних трьох місяців.

"Немає згоди на те, щоб фашистські символи, щоб свастика була принесена до зали Сейму", – підкреслив спікер. Він додав, що це рішення має показати іншим парламентарям, що "це ніколи не буде толеруватися".

Перевірку щодо поведінки Берковича вже проводить Окружна прокуратура у Варшаві. Слідчі оцінюють, чи те, що зробив депутат, кваліфікується як публічне ображання прапора іноземної держави на території Польщі та ображання групи або особи через її національну, етнічну, расову чи релігійну приналежність.

Беркович у контексті конфлікту на Близькому Сході звинуватив Ізраїль у проведенні атак із застосуванням заборонених фосфорних бомб та в тому, що внаслідок таких атак страждає цивільне населення, зокрема діти та жінки.

"Ізраїль на наших очах вчиняє геноцид з особливою жорстокістю. Ізраїль – це новий Третій Рейх, і його прапор повинен виглядати саме так", – заявив з трибуни Сейму Конрад Беркович. У той момент, коли він закінчував виголошувати ці слова, депутат від "Конфедерації" розгорнув модифікований прапор Ізраїлю, на якому замість зірки Давида посередині була зображена свастика.

Нагадаємо, скандальний польський євродепутат та голова партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун підписав книгу співчуття за загиблим внаслідок авіаудару США та Ізраїлю верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, за що його розкритикував посол США в Польщі Томас Роуз.

Нещодавно Європейський парламент проголосував за позбавлення імунітету Гжегожа Брауна за знищення прапорів України та ЄС, а також за заперечення Голокосту.