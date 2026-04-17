В Польше наказали депутата, сравнившего Израиль с Третьим Рейхом

В Польше депутат ультраправой "Конфедерации" Конрад Беркович в течение трех месяцев будет получать половину зарплаты в качестве наказания за то, что во вторник во время заседания Сейма он принес в зал флаг Израиля, на котором вместо звезды Давида была свастика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В пятницу маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый сообщил, что Беркович получит самое крупное наказание, которое предусматривает президиум Сейма, а именно отчисление половины зарплаты в течение следующих трех месяцев.

"Нет согласия на то, чтобы фашистские символы, чтобы свастика была принесена в зал Сейма", – подчеркнул спикер Сейма. Он добавил, что это решение должно показать другим парламентариям, что "это никогда не будет толерироваться".

Проверку относительно поведения Берковича уже проводит Окружная прокуратура в Варшаве. Следователи оценивают, квалифицируется ли то, что сделал депутат, как публичное оскорбление флага иностранного государства на территории Польши и оскорбление группы или лица из-за его национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности.

Беркович в контексте конфликта на Ближнем Востоке обвинил Израиль в проведении атак с применением запрещенных фосфорных бомб и в том, что в результате таких атак страдает гражданское население, в частности дети и женщины.

"Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль – это новый Третий Рейх, и его флаг должен выглядеть именно так", – заявил с трибуны Сейма Конрад Беркович. В тот момент, когда он заканчивал произносить эти слова, депутат от "Конфедерации" развернул модифицированный флаг Израиля, на котором вместо звезды Давида посередине была изображена свастика.

Напомним, скандальный польский евродепутат и председатель партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун оставил запись в книге соболезнований по погибшему в результате авиаудара США и Израиля верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, за что его раскритиковал посол США в Польше Томас Роуз.

Недавно Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета Гжегожа Брауна за уничтожение флагов Украины и ЕС, а также за отрицание Холокоста.