Санчес объявил, что будет требовать расторжения Соглашения об ассоциации ЕС с Израилем

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна вынесет на рассмотрение Совета ЕС предложение о расторжении Соглашения об ассоциации с Израилем из-за его действий на Ближнем Востоке.

Как пишет "Европейская правда", об этом Санчес заявил во время митинга сторонников своей Социалистической партии, передает EFE.

Глава испанского правительства в очередной раз заявил о своем несогласии с "незаконной" войной США и Израиля против Ирана, которую он назвал "огромной ошибкой" из-за человеческих потерь, миллионов перемещенных лиц и миллиардов евро экономического ущерба.

Санчес заявил, что Испания выдвинет свое предложение о расторжении соглашения с Израилем во вторник, 21 апреля, на заседании министров иностранных дел ЕС.

"Мы сделаем это не потому, что имеем что-то против, наоборот, мы – народ, дружественный народу Израиля, но мы не согласны с действиями, которые предпринимает его правительство. И то правительство, которое нарушает международное право, а значит, нарушает принципы и ценности Европейского Союза, не может быть партнером ЕС", – заявил премьер-министр Испании.

Он также призвал другие страны ЕС поддержать испанское предложение.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем было заключено в 1995 году. Документ регулирует двусторонние отношения и устанавливает правовые рамки для экономического сотрудничества.

Социологические опросы показывают, что Социалистическая партия Испании, которую возглавляет премьер-министр Педро Санчес, получила поддержку избирателей на фоне решительной оппозиции правительства американско-израильской войне против Ирана, тогда как популярность ультраправой партии Vox, поддерживающей эту военную операцию, снизилась.

Напомним, что Испания с самого начала операции США и Израиля против Ирана заняла активную позицию "против" и не позволила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп в ответ пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией.

Сообщалось, что Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.