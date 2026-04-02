Сийярто раскритиковал президента Чехии за его прошлое

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг критику со стороны президента Чехии Петра Павела, вспомнив о его прошлом как члена Компартии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

В ответ на опубликованное содержание звонков между министрами иностранных дел Венгрии и России президент Павел заявил, что Чехия должна пересмотреть отношения с Венгрией, в том числе то, какой информацией Прага будет делиться с Будапештом.

Сийярто назвал прослушку и публикацию в преддверии предстоящих выборов в Венгрии "огромным скандалом" и "вопиющим и неприемлемым иностранным вмешательством" в венгерскую парламентскую кампанию "в пользу Украины".

"Самой смешной стала реакция чешского президента, который вступил в Коммунистическую партию Чехословакии в 1985 году, получил образование офицера разведки и – если бы режим не пал – шпионил бы для нее в Западной Европе", – сказал Сийярто.

"Учитывая его бывшую пылкую защиту коммунизма и советского союзника, возможно, ему следует тщательнее подбирать слова", – добавил он.

В завершение он заверил, что нынешнее правительство премьер-министра Виктора Орбана будет защищать Венгрию и суверенитет страны и не позволит втянуть страну в войну.

Как сообщала "Европейская правда", 31 марта в СМИ слили аудиозаписи разговора Лаврова и Сийярто, которые проливают свет на их контакты на фоне скандала о возможной передаче Будапештом Москве деталей закрытых обсуждений в ЕС.

Среди разговоров, в частности, был и такой, который касался лоббирования со стороны Сийярто снятия санкций ЕС против сестры российского олигарха Алишера Усманова – Гульбахор Исмаиловой.

После этого Сийярто в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза против РФ и заявил, что "регулярно консультируется и консультировался с министрами иностранных дел многих других стран, не входящих в ЕС, относительно санкционных мер".

В Еврокомиссии напомнили, что Сийярто уже получал замечания о недопустимости разглашения информации с заседаний Совета ЕС.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно предоставлял главе МИД РФ Лаврову "живые отчеты о том, что обсуждалось" на заседаниях ЕС, а также информацию о возможных решениях.