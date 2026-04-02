Макрон вважає, що Трамп своїми заявами послаблює НАТО

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп послаблює НАТО, публічно критикуючи Альянс і сіючи сумніви щодо відданості Вашингтона трансатлантичному партнерству.

Про це він заявив під час візиту до Сеула, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

"Такі альянси, як НАТО, визначаються тим, про що не говорять, тобто довірою, яка лежить в їх основі", – сказав Макрон журналістам.

"Якщо ви щодня ставите під сумнів свої зобов'язання, ви підриваєте цю довіру", – зазначив він, додавши, що офіційні особи США підживлюють невизначеність, сигналізуючи, що "вони не будуть робити те чи інше, або те чи інше".

"Коли ви підписали договір, ви не ставите його під сумнів щоранку і не говорите, чи будете ви діяти. Ви нічого не говорите – і в день, коли виникає проблема, ви тут як тут", – додав Макрон.

Президент Франції також відповів на деякі особисті коментарі президента Трампа, зроблені ним у середу, які висміювали французького лідера і його дружину Бріджит Макрон.

Перед цим президент США Дональд Трамп, спілкуючись з пресою щодо свого незадоволення союзниками по НАТО, згадав про дзвінок французькому колезі Емманюелю Макрону. Американський президент пожартував над Макроном, натякаючи, що його б’є дружина, і він "досі оговтується від удару в щелепу".

Коментарі Дональда Трампа про президента Емманюеля Макрона викликали гнів у французьких політиків.