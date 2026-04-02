Макрон считает, что Трамп своими заявлениями ослабляет НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп ослабляет НАТО, публично критикуя Альянс и сея сомнения относительно преданности Вашингтона трансатлантическому партнерству.

Об этом он заявил во время визита в Сеул, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

"Такие альянсы, как НАТО, определяются тем, о чем не говорят, то есть доверием, которое лежит в их основе", – сказал Макрон журналистам.

"Если вы ежедневно ставите под сомнение свои обязательства, вы подрываете это доверие", – отметил он, добавив, что официальные лица США подпитывают неопределенность, сигнализируя, что "они не будут делать то или иное, или то или иное".

"Когда вы подписали договор, вы не ставите его под сомнение каждое утро и не говорите, будете ли вы действовать. Вы ничего не говорите – и в день, когда возникает проблема, вы тут как тут", – добавил Макрон.

Президент Франции также ответил на некоторые личные комментарии президента Трампа, сделанные им в среду, которые высмеивали французского лидера и его жену Бриджит Макрон.

Перед этим президент США Дональд Трамп, общаясь с прессой относительно своего недовольства союзниками по НАТО, упомянул о звонке французскому коллеге Эмманюэлю Макрону. Американский президент пошутил над Макроном, намекая, что его бьет жена, и он "до сих пор приходит в себя от удара в челюсть".

Комментарии Дональда Трампа о президенте Эмманюэле Макроне вызвали гнев у французских политиков.