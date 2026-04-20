У Латвії обмежили доступ ще до десяти сайтів із пропагандою РФ

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) обмежила доступ ще до десяти інтернет-сайтів, які поширюють російську пропаганду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Доступ обмежили до таких сайтів: pobedarf.ru, vgoroden.ru, orda-info.online, baikal-daily.ru, newsomsk.ru, gubdaily.ru, gorvesti.ru, volgadmin.ru, parmanews.ru та pulse19.ru.

NEPLP отримала інформацію від компетентного державного органу про те, що на цих сайтах загалом поширюється однобічна та тенденційна інформація про війну Росії в Україні, мобілізується інформаційна та громадська підтримка російських військових, які воюють в Україні, а також формується почуття приналежності та позитивне загальне ставлення до Росії.

За оцінкою NEPLP та компетентних державних установ, це може негативно вплинути на згуртованість латвійського суспільства, міжетнічні відносини, розуміння цінностей, приналежність жителів Латвії до єдиного інформаційного простору, а також на солідарність і підтримку Латвією України в питаннях її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Раніше стало відомо, що Європейський парламент вивчає можливість заборони доступу до російських пропагандистських вебсайтів зі своєї ІТ-інфраструктури.

Нагадаємо, у Латвії головреда пропагандистського Sputnik засудили до 2 років в'язниці за порушення санкцій.

А країни "Групи семи" запевнили, що бачать спроби Росії маніпулювати громадською думкою на Заході через свого пропагандистського мовника RT.