В Латвии ограничили доступ ещё к десяти сайтам с пропагандой РФ

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) ограничил доступ ещё к десяти интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Доступ ограничили к следующим сайтам: pobedarf.ru, vgoroden.ru, orda-info.online, baikal-daily.ru, newsomsk.ru, gubdaily.ru, gorvesti.ru, volgadmin.ru, parmanews.ru и pulse19.ru.

NEPLP получил информацию от компетентного государственного органа о том, что на этих сайтах в целом распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России в Украине, мобилизуется информационная и общественная поддержка российских военных, воюющих в Украине, а также формируется чувство принадлежности и положительное общее отношение к России.

По оценке NEPLP и компетентных государственных учреждений, это может негативно повлиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, принадлежность жителей Латвии к единому информационному пространству, а также на солидарность и поддержку Латвией Украины в вопросах ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Ранее стало известно, что Европейский парламент изучает возможность запрета доступа к российским пропагандистским веб-сайтам со своей ИТ-инфраструктуры.

Напомним, в Латвии главреда пропагандистского Sputnik приговорили к 2 годам тюрьмы за нарушение санкций.

А страны "Группы семи" заверили, что видят попытки России манипулировать общественным мнением на Западе через своего пропагандистского вещателя RT.