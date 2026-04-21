Британська поліція звинуватила неповнолітнього у підпалі після атаки на синагогу

Новини — Вівторок, 21 квітня 2026, 14:43 — Уляна Кричковська

У Великій Британії 17-річного юнака звинуватили у підпалі після нападу на синагогу на північному заході Лондона.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

У вівторок, 21 квітня, 17-річному громадянину Великої Британії з району Брент, ім’я якого не розголошується з юридичних міркувань, було висунуто звинувачення у підпалі.

Це стало результатом розслідування, проведеного лондонським підрозділом з боротьби з тероризмом щодо нападу, що стався в суботу, 18 квітня.

Столична поліція повідомила, що юнака утримують під вартою, і він має з'явитися цього дня у Вестмінстерському магістратському суді.

Звинувачення висунуто після того, як пізно ввечері в неділю, 19 квітня, за різними адресами було заарештовано 19-річного та 17-річного юнаків.

18 квітня у Лондоні почали розслідування невдалого підпалу будівлі, де раніше працювала єврейська організація – неподалік місця, де минулого місяця спалили автомобілі швидкої допомоги, що належали єврейській організації. 

Також у столиці Британії розслідують пов'язаний з безпекою інцидент біля посольства Ізраїлю та спробу антисемітського підпалу синагоги. 

Повідомляли, що поліція Лондона розглядає можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади, які відбулися минулого тижня.

