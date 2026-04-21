Британская полиция обвинила несовершеннолетнего в поджоге после атаки на синагогу

В Великобритании 17-летнего юношу обвинили в поджоге после нападения на синагогу на северо-западе Лондона.

Во вторник, 21 апреля, 17-летнему гражданину Великобритании из района Брент, имя которого не разглашается по юридическим соображениям, было предъявлено обвинение в поджоге.

Это стало результатом расследования, проведенного лондонским подразделением по борьбе с терроризмом в отношении нападения, произошедшего в субботу, 18 апреля.

Столичная полиция сообщила, что юношу удерживают под стражей, и он должен появиться в этот день в Вестминстерском магистратском суде.

Обвинение выдвинуто после того, как поздно вечером в воскресенье, 19 апреля, по разным адресам были арестованы 19-летний и 17-летний юноши.

18 апреля в Лондоне начали расследование неудачного поджога здания, где ранее работала еврейская организация – недалеко от места, где в прошлом месяце сожгли автомобили скорой помощи, принадлежавшие еврейской организации.

Также в столице Британии расследуют связанный с безопасностью инцидент возле посольства Израиля и попытку антисемитского поджога синагоги.

Сообщалось, что полиция Лондона рассматривает возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины, которые произошли на прошлой неделе.