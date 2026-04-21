В Лондоне арестовали восемь подозреваемых в сговоре для нападений на еврейские объекты

Полиция Лондона в рамках масштабного антитеррористического расследования арестовала восемь человек, подозреваемых в сговоре с целью поджога объектов еврейской общины города.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в городской полиции Лондона.

По данным правоохранителей, целью этого сговора было нападение на место, связанное с еврейской общиной. В то же время о конкретной цели или месте проведения не сообщается.

Детективы лондонского отделения полиции арестовали трех мужчин в возрасте 24, 25 и 26 лет в Гарпендене в воскресенье, 19 апреля. Они были взяты под стражу, а затем освобождены под залог.

В понедельник, 20 апреля, в Стивенидже был арестован 25-летний мужчина. 26-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 50 и 59 лет также арестовали вблизи Бирмингема. Всех их доставили в полицейский участок Лондона, где они находятся под стражей.

Утром 21 апреля правоохранители задержали 39-летнего мужчину в Илинге в соответствии с разделом 41 Закона о борьбе с терроризмом. Этот арест был связан с расследованием полиции после обнаружения банок с опасным веществом в Кенсингтонских садах 17 апреля. В рамках этого расследования продолжается обыск в помещении на востоке Лондона.

Отметим, что в последние недели в британской столице возросло количество случаев атак на еврейские объекты.

Как сообщалось, в воскресенье в Лондоне произошла попытка поджога синагоги, что стала вторым инцидентом за два дня, который полиция расследует как возможное преступление на почве антисемитизма.

18 апреля в Лондоне начали расследование неудачного поджога здания, где ранее работала еврейская организация – недалеко от места, где в прошлом месяце сожгли автомобили скорой помощи, принадлежавшие еврейской организации.

Также в столице Британии расследуют связанный с безопасностью инцидент возле посольства Израиля и попытку антисемитского поджога синагоги.

Сообщалось, что полиция Лондона рассматривает возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины, которые произошли на прошлой неделе.