Розвідка Нідерландів закликала Європу посилити відповідальність за власну безпеку

Нідерландська військова розвідка MIVD заявила, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Про це йдеться у заяві директора MIVD Петера Рісінка, яка супроводжує щорічний звіт відомства за 2025 рік, передає Reuters, пише "Європейська правда".

У своєму заклику до Європи Рісінк послався на тиск на традиційні західні альянси та підтримку Китаєм російської війни в Україні.

"Міжнародна система, на яку ми покладалися протягом десятиліть – з інституціями, що виступають гарантами правил та угод – перебуває під тиском", – заявив він.

Директор MIVD зазначив, що саме в цьому просторі, де правила розмиваються, а сила стає вирішальною, зростають загрози.

"Європа повинна все більше брати на себе відповідальність за власну безпеку", – акцентував Рісінк.

У звіті MIVD наголосили, що наслідки інших конфліктів, зокрема конфлікту між США та Венесуелою та напруженості на Близькому Сході, становлять загрозу для Нідерландів та їхніх інтересів.

Варто нагадати, що у січні єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс висунув ідею створення спільних збройних сил, які в перспективі могли б замінити американські війська в Європі.

Це сталося після того, як наприкінці жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилася у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

У квітні він запропонував укласти міжурядовий європейський договір, щоб створити оборонний союз і підготувати ЄС до самооборони.