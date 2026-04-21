Разведка Нидерландов призвала Европу усилить ответственность за собственную безопасность

Нидерландская военная разведка MIVD заявила, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Об этом говорится в заявлении директора MIVD Петера Рисинка, которое сопровождает ежегодный отчет ведомства за 2025 год, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

В своем призыве к Европе Рисинк сослался на давление на традиционные западные альянсы и поддержку Китаем российской войны в Украине.

"Международная система, на которую мы полагались в течение десятилетий – с институтами, выступающими гарантами правил и соглашений – находится под давлением", – заявил он.

Директор MIVD отметил, что именно в этом пространстве, где правила размываются, а сила становится решающей, растут угрозы.

"Европа должна все больше брать на себя ответственность за собственную безопасность", – акцентировал Рисинк.

В отчете MIVD отметили, что последствия других конфликтов, в частности конфликта между США и Венесуэлой и напряженности на Ближнем Востоке, представляют угрозу для Нидерландов и их интересов.

Стоит напомнить, что в январе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выдвинул идею создания совместных вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе.

Это произошло после того, как в конце октября Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

В апреле он предложил заключить межправительственный европейский договор, чтобы создать оборонный союз и подготовить ЕС к самообороне.