Польська поліція заявила про те, що пожежа біля будівництіва АЕС була підпалом

Поліція польського міста Вейхерово підтвердила, що техніку, яка працювала на реконструкції дороги, що веде до майбутньої атомної електростанції у Слайшеві у Поморському воєводстві, підпалили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Пресофіцер поліції Вейхерова Анетта Потрикус повідомила, що на наступний день після пожежі на місці працював експерт з питань пожежної безпеки, який підтвердив попередні висновки правоохоронців про те, що стався підпал техніки. Згоріли асфальтоукладач, екскаватор, навантажувач та два катки.

Працівниця поліції запевнила, що тривають інтенсивні поліцейські заходи, спрямовані на встановлення особи злочинця.

Сільський голова Слайшева Міхал Мілчарек повідомив, що транспортні засоби працювали на реконструкції дороги, що веде до запланованої атомної електростанції.

Він додав, що минулого вікенду в селищі також сталися інші небезпечні події – зокрема, обкидали камінням будку охоронця біля Бібровського каналу та підпалили переносний туалет на вулиці Морській.

Пожежа сталася в ніч з 12 на 13 квітня на вулиці Морській у Слайшеві, яка ремонтується в рамках співпраці між компанією "Polskie Elektrownie Jądrowe" та гміною Хочево, приблизно за 1 км від території, призначеної для майбутнього ядерного проекту.

Після пожежі компанія "Polskie Elektrownie Jądrowe" опублікувала заяву. Було заявлено про повну співпрацю зі службами, які з’ясовують обставини події. Також було зазначено, що до завершення дій, що проводяться відповідними органами, компанія не коментує причини пожежі.

Було підкреслено, що дорога, на якій згоріла техніка, має велике значення для мешканців громади Хочево та околиць, тому компанія вживає заходів, щоб обмежити ризик можливих затримок у реалізації інвестиційного проекту.

Нагадаємо, першу АЕС у Польщі планують побудувати в Помор'ї на основі американської реакторної технології AP1000.

Торік у січні уряд Польщі схвалив законопроєкт щодо фінансування будівництва першої в країні АЕС.

Згідно з інформацією уряду, заливка бетону для першого реактора має відбутися у 2028 році. Початок комерційної експлуатації першого енергоблоку заплановано на 2036 рік.

