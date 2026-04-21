Польская полиция заявила, что пожар возле строительной площадки АЭС был поджогом

Полиция польского города Вейхерово подтвердила, что технику, которая работала на реконструкции дороги, ведущей к будущей атомной электростанции в Слайшеве в Поморском воеводстве, подожгли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Пресс-офицер полиции Вейхерова Анетта Потрикус сообщила, что на следующий день после пожара на месте работал эксперт по вопросам пожарной безопасности, который подтвердил предварительные выводы правоохранителей о том, что произошел поджог техники. Сгорели асфальтоукладчик, экскаватор, погрузчик и два катка.

Сотрудница полиции заверила, что продолжаются интенсивные полицейские мероприятия, направленные на установление личности преступника.

Сельский голова Слайшева Михал Милчарек сообщил, что транспортные средства работали на реконструкции дороги, ведущей к планируемой атомной электростанции.

Он добавил, что в минувшие выходные в поселке также произошли другие опасные инциденты – в частности, забросали камнями будку охранника возле Бибровского канала и подожгли переносной туалет на улице Морской.

Пожар произошел в ночь с 12 на 13 апреля на улице Морской в Слайшеве, которая ремонтируется в рамках сотрудничества между компанией "Polskie Elektrownie Jądrowe" и гминой Хочево, примерно в 1 км от территории, предназначенной для будущего ядерного проекта.

После пожара компания "Polskie Elektrownie Jądrowe" опубликовала заявление. Было заявлено о полном сотрудничестве со службами, выясняющими обстоятельства происшествия. Также было отмечено, что до завершения действий, проводимых соответствующими органами, компания не комментирует причины пожара.

Было подчеркнуто, что дорога, на которой сгорела техника, имеет большое значение для жителей общины Хочево и окрестностей, поэтому компания принимает меры, чтобы ограничить риск возможных задержек в реализации инвестиционного проекта.

Напомним, первую АЭС в Польше планируют построить в Поморье на основе американской реакторной технологии AP1000.

В январе прошлого года правительство Польши одобрило законопроект о финансировании строительства первой в стране АЭС.

Согласно информации правительства, заливка бетона для первого реактора должна состояться в 2028 году. Начало коммерческой эксплуатации первого энергоблока запланировано на 2036 год.

