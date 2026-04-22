Словакия ожидает получить нефть через "Дружбу" в четверг

В Словакии ожидают, что поставки российской нефти через отремонтированный Украиной нефтепровод "Дружба" возобновятся 23 апреля.

Об этом на своей странице в Facebook в среду сообщила министр энергетики Словакии Дениса Сакова, пишет "Европейская правда".

По информации от "Укртранснафты", отметила Сакова, 22 апреля утром начались наполнение и запуск нефтепровода "Дружба" на украинской стороне.

"Ожидается, что возобновление перекачки и поставки в Словакию состоится завтра (23 апреля) утром", – написала Сакова.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что Украина возобновит транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба" в среду во второй половине дня.

Венгерская компания MOL 22 апреля заявила, что получила уведомление Украины о готовности к возобновлению транзита через "Дружбу".

Президент Владимир Зеленский вечером 21 апреля заявил, что связывает завершение ремонтных работ на нефтепроводе "Дружба" с разблокированием европейского пакета поддержки для Украины.

Финализация решения ЕС о выделении займа на 90 млрд евро для Украины ожидается 22 апреля.