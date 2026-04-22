Стармер заперечує, що тиснув на МЗС щодо призначення скандального посла у США

Прем’єр-міністр Кір Стармер спростував твердження про те, що його офіс тиснув на посадовців Міністерства закордонних справ для пришвидшення безпекових перевірок експосла у США Пітера Мендельсона, звинуваченого у зв’язках з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це, як пише "Європейська правда", Стармер заявив під час слухань у Палаті громад, передає Sky News.

Напередодні ексзаступник міністерки закордонних справ Оллі Роббінс, який днями пішов у відставку, у парламенті заявив, що процес перевірки Мендельсона відбувався в умовах "постійного тиску" з боку офісу Стармера, де прагнули, щоб той обійняв посаду якомога швидше.

Прем’єр-міністр заперечив слова Роббінса, заявивши, що жодного тиску у цій справі не було. Натомість він звинуватив МЗС у тому, що йому не представили результати перевірки Мендельсона, які, як виявилося, були негативними.

"Неприйнятним є те, що рекомендація United Kingdom Security Vetting (агенція з перевірки на безпеку – ред.) не була надана мені до того, як Мендельсон обійняв свою посаду", – заявив Стармер перед парламентом.

Стармером також зазначив, що свідчення Роббінса є доказом його невинуватості, адже експосадовець визнав, що не повідомив про результати перевірки уряд чи особисто прем’єр-міністра.

Нова хвиля скандалу щодо експосла Британії в США спалахнула минулого тижня – після того, як стало відомо, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

Нагадаємо, наприкінці січня прем'єрство Кіра Стармера вже перебувало під загрозою після того, як Міністерство юстиції США опублікувало нові файли у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. З них випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Мендельсон надсилав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

20 квітня писали, що документи, які опублікував уряд Великої Британії, свідчать, що прем’єр-міністру країни радили перевірити експосла Британії у США перед призначенням на посаду.

