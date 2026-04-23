Премьер Литвы предупредила о "тяжелой осени" из-за последствий войны на Ближнем Востоке

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене предупредила о "тяжелой осени" на фоне конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что для смягчения его последствий для домохозяйств понадобятся новые меры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Ругинене заявила, что правительство не ограничится уже принятыми мерами, такими как снижение акциза на дизельное топливо и уменьшение цен на железнодорожные билеты вдвое.

"Приближается тяжелая осень. Западные страны уже прогнозируют сокращение роста ВВП наполовину, и мы тоже почувствуем это влияние. Мы, безусловно, не остановимся на снижении акциза на дизельное топливо. Осенью потребуются дополнительные меры", – сказала она в четверг в эфире Žinių Radijas.

Она добавила, что людей также поощряют пользоваться общественным транспортом и электромобилями.

Коммерческие банки и финансовые учреждения повысили свои средние прогнозы инфляции на этот год до 3,7-6% из-за конфликта США и Израиля с Ираном.

Чтобы компенсировать рост цен, Литва снизила акциз на дизельное топливо на два месяца и уменьшила цены на железнодорожные билеты на 50%.