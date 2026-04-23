В Румынии семь министров от социал-демократов подали в отставку

В Румынии семь министров от Социал-демократической партии (PSD), которая была крупнейшей в коалиции, подали в отставку в 14:00 23 апреля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Министры пошли на такой шаг, после того как Социал-демократическая партия решила отозвать свою поддержку премьер-министру Илие Боложану.

Членами правительства от PSD, которые ушли в отставку, являются: Мариан Неацу – вице-премьер, Александру Рогобете – министр здравоохранения, Киприан Шербан – министр транспорта и инфраструктуры, Флорин-Ионуц Барбу – министр сельского хозяйства и развития сельских территорий, Богдан Иван – министр энергетики, Раду Маринеску – министр юстиции, Петре Флорин-Маноле – министр труда и социальной солидарности.

В правительстве одновременно заверили, что оно остается дееспособным.

Премьер Илие Боложан заявил, что принял во внимание отставки министров и определил кандидатуры их преемников.

"Я принял к сведению заявления об отставке министров, которых поддерживает PSD; эти заявления были зарегистрированы около полудня. Я должен поблагодарить их за сотрудничество в течение последних 10 месяцев. Все это – результат командной работы, и каждый министр, государственный секретарь и коллега в министерствах внес свой вклад в это", – заявил Боложан.

"Учитывая то, что правительство должно работать без перебоев, осваивая средства PNRR, SAFE и решая все другие вопросы, я провел встречу с вице-премьерами, которую завершил несколько минут назад. После этой встречи мы направим президенту предложения по кандидатам на должности министров. Эти предложения имеют целью обеспечить, чтобы кандидаты имели опыт, чтобы они могли немедленно взять на себя выполнение обязанностей, чтобы избежать перебоев в работе", – добавил он.

Будут предложены следующие кандидаты: Министерство труда – Драгош Пислару, министр европейских проектов; Министерство здравоохранения – Аттила Чеке, министр развития; Министерство сельского хозяйства – Барна Танчош, вице-премьер; Министерство юстиции – Каталин Предою, министр внутренних дел; Министерство энергетики – Илие Боложан; Министерство транспорта – вице-премьер Раду Мируца, министр обороны.

"На смену господину Мариану Неацу обязанности перейдут к госпоже Оане Георгиу. Она также будет руководить всеми компаниями, которые, находясь под разными органами власти, ранее не координировались из единого центра. Необходимо провести аудит контрактов на выполнение полномочий и установить условия по их выполнению", – заявил Илие Боложан.

Вместе с 6 министрами от PSD, которые имеют портфели, и вице-премьером Марианом Неацу, в отставку подал также генеральный секретарь правительства Раду Опря.

В понедельник Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьера Илие Боложана и призвала его подать в отставку.

После этого Илие Боложан заявил о своих планах начать переговоры с коалиционными партиями для формирования правительства меньшинства.

Ранее СМИ сообщили, что правящая коалиция Румынии столкнулась с проблемами на фоне того, как премьер-министра Илие Боложана призывают уйти в отставку из-за жесткого подхода к экономии.