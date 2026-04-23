Трамп заявил, что США получили "полный контроль" над Ормузским проливом

Американский президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты "полностью контролируют" Ормузский пролив и будут продолжать это делать, пока Иран не согласится заключить соглашение о завершении войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в своей сети Truth Social.

Трамп заявил, что ни одно судно не может войти или выйти из пролива без разрешения Военно-морских сил США.

"Мы имеем полный контроль над Ормузским проливом. Ни один корабль не может войти или выйти без разрешения ВМС США. Он "плотно закрыт", пока Иран не сможет заключить соглашение!" – написал президент США.

Перед этим Трамп написал, что приказал американским военным уничтожать любые суда, в том числе иранские, которые устанавливают мины в Ормузском проливе.

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что продлевает перемирие с Ираном на неопределенный срок по просьбе Пакистана.

Ранее СМИ сообщили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отправится в Исламабад во вторник утром для переговоров с Ираном после того, как Тегеран сигнализировал, что готов вести переговоры о возможном соглашении о прекращении войны.

Впоследствии стало известно, что Вэнс не вылетел в Исламабад, как ожидалось, во вторник, а остался в Вашингтоне.