Сийярто заявил, что "никогда не служил" интересам России

Уходящий с должности министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что он "никогда не служил российским интересам".

Об этом он сказал в интервью Telex, пишет "Европейская правда".

У Сийярто спросили, можно ли считать его деятельность государственной изменой.

"Мне это лично болит. 11 лет я работал над нормальными, прагматичными отношениями с Россией", – заявил он.

Глава МИД Венгрии утверждает, что его страна "выиграла" от более дешевой энергии РФ.

Также он заявил, что его оскорбляет, когда его называют пророссийским, потому что он "никогда не служил российским интересам".

"Обвинять кого-то в измене – это очень серьезное дело", – акцентировал Сийярто.

Стоит отметить, что Сийярто был самым заметным лицом пророссийской политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее обнародованные записи телефонных разговоров, в которых Сийярто передавал детали встреч министров иностранных дел ЕС главе МИД России Сергею Лаврову, вызвали политический скандал во время избирательной кампании Орбана. Согласно транскриптам, Сийярто неоднократно посещал Москву после 2022 года и предлагал помощь в смягчении санкций ЕС.

Напомним, недавно будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Сийярто занят уничтожением важных документов по санкциям.

Возможная будущая руководительница министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан предупредила его, что уничтожение документов является противоправным деянием.