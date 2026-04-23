Еще одно государство готово присоединиться к соглашению о Спецтрибунале по вопросу агрессии РФ

Греция стала 22-м государством, которое присоединится к соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ.

Об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра в Facebook, пишет "Европейская правда".

Мудра поблагодарила Финляндию и Грецию за официальное уведомление Совета Европы о намерении присоединиться к Расширенному частичному соглашению о Руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

"Коалиция продолжает расти – уверенно и неуклонно. Это принципиальный и своевременный шаг в поддержку справедливого и прочного мира", – подчеркнула она.

Напомним, 14–15 мая в Кишиневе Совет Европы должен сделать следующий шаг к запуску Спецтрибунала и заключить соглашение о его руководящем комитете.

В Офисе президента Украины рассказали, какие этапы необходимо преодолеть на пути к полноценному запуску Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Читайте также: Нежелательный трибунал. Кто в Европе тормозит суд над Путиным, а кто – помогает Украине.