Трамп оголосив про продовження перемир’я між Ізраїлем та Ліваном

Перемир'я між Ізраїлем і Ліваном буде продовжено ще на три тижні, оголосив президент США Дональд Трамп після зустрічі з послами обох країн в Овальному кабінеті в четвер.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп оголосив про початкове 10-денне перемир'я між Ізраїлем і Ліваном минулого тижня. Посли Ізраїлю та Лівану мали зустрітися у четвер із держсекретарем Марко Рубіо в Державному департаменті для другого раунду переговорів між ворогуючими сусідами.

За три години до початку зустрічі її перенесли до Білого дому, і обом сторонам повідомили, що до неї приєднається Трамп, заявили американські посадовці.

"Зустріч пройшла дуже добре! Сполучені Штати будуть співпрацювати з Ліваном, щоб допомогти йому захиститися від "Хезболли". Перемир'я між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні", – написав Трамп у Truth Social після зустрічі.

США прагнуть продовжити перемир'я в Лівані з двох причин: щоб просунути прямі мирні переговори між Ізраїлем і Ліваном та щоб запобігти тому, аби відновлення бойових дій підірвало зусилля з укладення угоди з Іраном.

США наполягають на продовженні перемир'я, паралельно працюючи над потенційною мирною угодою з Іраном.

Нагадаємо, Трамп у четвер наказав ВМС США "без вагань стріляти і знищувати" будь-які іранські судна, що встановлюють міни.

Трамп також оголосив, що Сполучені Штати "повністю контролюють" Ормузьку протоку і продовжуватимуть це робити, доки Іран не погодиться укласти угоду про завершення війни.

Тим часом американській військові виявили, що військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану цього тижня встановили в Ормузькій протоці нові міни.