Трамп объявил о продлении перемирия между Израилем и Ливаном

Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено ещё на три недели, объявил президент США Дональд Трамп после встречи с послами обеих стран в Овальном кабинете в четверг.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп объявил о первоначальном 10-дневном перемирии между Израилем и Ливаном на прошлой неделе. Послы Израиля и Ливана должны были встретиться в четверг с госсекретарем Марко Рубио в Государственном департаменте для второго раунда переговоров между враждующими соседями.

За три часа до начала встречи ее перенесли в Белый дом, и обеим сторонам сообщили, что к ней присоединится Трамп, заявили американские чиновники.

"Встреча прошла очень хорошо! Соединенные Штаты будут сотрудничать с Ливаном, чтобы помочь ему защититься от "Хезболлы". Перемирие между Израилем и Ливаном будет продлено на три недели", – написал Трамп в Truth Social после встречи.

США стремятся продлить перемирие в Ливане по двум причинам: чтобы продвинуть прямые мирные переговоры между Израилем и Ливаном и чтобы не допустить, чтобы возобновление боевых действий подорвало усилия по заключению соглашения с Ираном.

Напомним, Трамп в четверг приказал ВМС США "без колебаний стрелять и уничтожать" любые иранские суда, устанавливающие мины.

Трамп также объявил, что Соединенные Штаты "полностью контролируют" Ормузский пролив и будут продолжать это делать, пока Иран не согласится заключить соглашение о прекращении войны.

Между тем американские военные обнаружили, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана на этой неделе установили в Ормузском проливе новые мины.