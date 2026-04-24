Литва приобрела новейшие РЛС шведского производителя, которые помогут обнаруживать дроны

Новости — Пятница, 24 апреля 2026, 11:57 — Мария Емец

Литва приобрела у шведского производителя Saab радары нового поколения для обнаружения воздушных угроз, которые должны особенно помочь с малыми целями.

Об этом сообщили на официальной странице Минобороны Литвы, пишет "Европейская правда".

В ведомстве объявили, что Литва усиливает свои возможности противовоздушной обороны радиолокационными станциями нового поколения Giraffe X1 шведского производителя Saab.

"Передвижные системы 3D обеспечивают наблюдение на 360°, быстрое развертывание и улучшенное обнаружение мелких воздушных угроз, что улучшит наше реагирование на современные вызовы", – отметили в Минобороны Литвы.

Также Литва закупит беспилотники-перехватчики, испытанные в Украине.

Как известно, Литва время от времени страдает от налетов "гибридных" метеозондов с контрабандой с территории Беларуси, из-за которых нередко приходится останавливать работу аэропорта Вильнюса – от него до границы всего 20 километров. В более редких случаях перехватывали и беспилотники с контрабандным грузом.

В марте 2026 года все три балтийские государства впервые столкнулись со случаем массового попадания на свою территорию украинских БПЛА, которые направлялись бомбить российские порты вокруг Петербурга и сбились курса.

В прошлом году на территорию Литвы несколько раз залетали российские БпЛА, похожие на "Герберы".

