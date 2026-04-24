Парламент Молдови скасував дію надзвичайного стану в енергетиці

Парламент Молдови в п’ятницю підтримав пропозицію уряду про скасування надзвичайного стану в енергетиці, запровадженого наприкінці березня через російські атаки на енергооб’єкти в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в уряді країни.

Дострокове скасування надзвичайного стану підтримали 69 депутатів зі 101. Рішення набуває чинності з суботи, 25 квітня.

На пленарному засіданні прем'єр-міністр Александру Мунтяну заявив, що надзвичайний стан було запроваджено через тиск на електроенергетичну систему країни та дисфункції на ринку палива, але наразі ситуацію вдалося стабілізувати.

"Надзвичайний стан не був примхою. Це було відповідальне рішення, прийняте в критичний момент. Ми тоді пообіцяли дві речі: що ми будемо діяти твердо, ми будемо прозорими та ми не будемо продовжувати надзвичайний стан ще на один день без необхідності. Ми дотрималися цього зобов’язання", – сказав прем’єр-міністр.

Водночас у Молдові набуває чинності режим підвищеної готовності, затверджений урядом на засіданні 22 квітня. Він дозволить зберегти механізми щоденного моніторингу запасів, швидкого втручання у разі дисбалансів на ринку, захисту споживачів та гарантування безпеки постачання електроенергії та нафтопродуктів.

Нагадаємо, 25 березня Молдова ввела надзвичайний стан в енергетиці терміном на 60 днів.

Це рішення ухвалили після того, як атаки Росії на українську енергосистему призвели до пошкодження лінії електропередачі "Ісакча – Вулканешти" – ключового каналу імпорту електроенергії з Румунії.

Прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив, що його країна фіксує збитки інфраструктурі країни, завдані російськими атаками, та має намір підготувати вимоги щодо компенсації.