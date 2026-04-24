Парламент Молдовы отменил действие чрезвычайного положения в энергетике

Парламент Молдовы в пятницу поддержал предложение правительства об отмене чрезвычайного положения в энергетике, введенного в конце марта из-за российских атак на энергообъекты в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в правительстве страны.

Досрочную отмену чрезвычайного положения поддержали 69 депутатов из 101. Решение вступает в силу с субботы, 25 апреля.

На пленарном заседании премьер-министр Александру Мунтяну заявил, что чрезвычайное положение было введено из-за давления на электроэнергетическую систему страны и дисфункции на рынке топлива, но пока ситуацию удалось стабилизировать.

"Чрезвычайное положение не было прихотью. Это было ответственное решение, принятое в критический момент. Мы тогда пообещали две вещи: что мы будем действовать твердо, действовать прозрачно и не будем продолжать чрезвычайное положение еще на один день без необходимости. Мы сдержали это обязательство", – сказал премьер-министр.

В то же время в Молдове вступает в силу режим повышенной готовности, утвержденный правительством на заседании 22 апреля. Он позволит сохранить механизмы ежедневного мониторинга запасов, быстрого вмешательства в случае дисбалансов на рынке, защиты потребителей и обеспечения безопасности поставок электроэнергии и нефтепродуктов.

Напомним, 25 марта Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней.

Это решение приняли после того, как атаки России на украинскую энергосистему привели к повреждению линии электропередачи "Исакча – Вулканешты" – ключевого канала импорта электроэнергии из Румынии.

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну заявил, что его страна фиксирует ущерб инфраструктуре страны, нанесенный российскими атаками, и намерена подготовить требования по компенсации.