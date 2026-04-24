У Литві офіційно висунули корупційні звинувачення експрем’єру Сквернялісу

Колишньому прем’єр-міністру Литви Саулюсу Сквернялісу офіційно висунули корупційні звинувачення після того, як Сейм підтримав зняття з нього депутатського імунітету.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 24 квітня генпрокуратура Литви офіційно висунула звинувачення депутату, колишньому прем’єр-міністру країни Саулюсу Сквернялісу у зв’язку зі справою про корупцію у Держслужбі захисту рослин, де він є одним з багатьох фігурантів.

У Генпрокуратурі та Службі спеціальних розслідувань повідомили, що Сквернялісу оголосили підозри у корупції. Згідно із заявами, є обґрунтовані підстави вважати, що Скверняліс у період перебування на посаді спікера Сейму прийняв хабарі на загальну суму щонайменш 51 тисячу євро за певне сприяння у зв’язку із діяльністю Держслужби захисту рослин через його тодішню радницю Агне Сілічкене.

Також висловлюють підозри у тому, що Скверняліс міг знати про нелегальне походження грошей.

У четвер 16 квітня Сейм Литви підтримав зняття депутатського імунітету зі Скверняліса, на його власний запит це відбулося за спрощеною процедурою.

Скверняліс заперечує свою провину і каже, що не знав про існування "схеми" та не брав ніяких грошей. У зв’язку з цими подіями Скверняліс призупинив членство та головування у своїй партії.

У лютому 2026 року у Скверняліса пройшли обшуки вдома та у депутатському офісі. Його та ще одного фігуранта, колишнього міністра сільського господарства Казіса Старкевічюса, тоді допитали як спеціальних свідків.